Video Haber Son Dakika Haberi... İşgalci İsrail'in polisleri durmuyor! Akşam namazından sonra cemaate saldırdılar | Video

Son Dakika Haberi... İşgalci İsrail'in polisleri durmuyor! Akşam namazından sonra cemaate saldırdılar | Video

Son Dakika Haberi... İşgalci İsrail'in polisleri durmuyor! Akşam namazından sonra cemaate saldırdılar | Video
10.05.2021 | 21:08

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Son Dakika Haberi... İşgalci İsrail'in polisleri durmuyor! Akşam namazından sonra cemaate saldırdılar | Video 02:42
Son Dakika Haberi... İşgalci İsrail'in polisleri durmuyor! Akşam namazından sonra cemaate saldırdılar | Video 10.05.2021 | 21:08
Son Dakika Haberi... İşgalci İsrail'in polisleri durmuyor! Akşam namazından sonra cemaate saldırdılar | Video 00:41
Son Dakika Haberi... İşgalci İsrail'in polisleri durmuyor! Akşam namazından sonra cemaate saldırdılar | Video 10.05.2021 | 20:52
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Son Dakika Haberi: İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı.

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