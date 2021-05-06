Son dakika haberi: İstanbul Zeytinburnu'nda çöken binadan yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:02
00:14
02:02
02:01
00:32
01:21
01:07
01:52
02:30
04:32
Okan Müderrisoğlu | Dışişleri... Ekip çalışması... 06.05.2021 | 14:15
04:28
Salih Tuna | At ağızlı 06.05.2021 | 14:13
25:23
04:27
05:55
Yavuz Donat | Kanayan yara 06.05.2021 | 12:08
01:21
03:45
Hasan Basri Yalçın | Hesapsızlık hâkim 06.05.2021 | 12:02
03:03
Haşmet Babaoğlu | Aşı değil o, vize! 06.05.2021 | 12:00
04:17
Mahmut Övür | CHP’nin Parsadan’ı Aykut Erdoğdu 06.05.2021 | 11:36
00:28
MSB paylaştı. "Toplam 70 terörist etkisiz hale getirildi" | Video 06.05.2021 | 10:57
02:14
Mehmet Barlas | Artık markete ve pazara İçişleri Bakanlığı yön veriyor 06.05.2021 | 10:21
SON DAKİKA.... İstanbul Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina bugün çöktü. Gelen son dakika haberine göre; Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü. İtfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Park halindeki araçlar çöken binanın altında kaldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralının olmadığı bildirilirken olay anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.