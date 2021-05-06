Son dakika haberi: İstanbul Zeytinburnu'nda çöken binadan yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

SON DAKİKA.... İstanbul Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina bugün çöktü. Gelen son dakika haberine göre; Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü. İtfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Park halindeki araçlar çöken binanın altında kaldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralının olmadığı bildirilirken olay anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.