Son dakika haberi... Kabine Toplantısı başladı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor | Video
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat 16:20 sıralarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Masadaki ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı mücadele olurken, ülke gündemindeki ve dünya gündemindeki önemli başlıklar da değerlendirildi. Türkiye'de bugün koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme geçilirken, yüz yüze eğitimin başlaması ve göç tehdidi Kabine'de görüşülecek en önemli konular olarak dikkat geçti. Kabine Toplantısı'nın sona ermesinden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...