Video Haber SON DAKİKA HABERİ | Kur Korumalı TL Mevduat sistemi için yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı | Video
SON DAKİKA HABERİ | Kur Korumalı TL Mevduat sistemi için yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı | Video

SON DAKİKA HABERİ | Kur Korumalı TL Mevduat sistemi için yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı | Video

22.03.2022 | 01:20

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Son dakika haberi: Kur korumalı TL mevduat sistemi için yeni düzenleme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına yenileme imkanı getirildi.

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