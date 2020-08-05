Son Dakika haberi: Malatya'da 4,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem | Video
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Son Dakika haberi: Malatya'da 4,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem | Video 05.08.2020 | 08:15
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Son dakika... Malatya'nin Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonra 4,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydan geldi!