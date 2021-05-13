Son dakika haberi: Metrobüste rehine krizi sona erdi! Şahsın gözaltına alınma anları kamerada! | Video

Son dakika haberi: Esenyurt Haramidere metrobüs durağında madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs eline aldığı bıçakla önce kendine zarar verdi ardından Metrobüs'ü rehin aldı. Metrobüs'te şoförün dışında kimsenin olmadığı öğrenildi. Şahıs ikna çalışması sonucu gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...