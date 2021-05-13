Son dakika haberi: Metrobüste rehine krizi sona erdi! Şahsın gözaltına alınma anları kamerada! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:35
01:52
01:30
Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüs rehin alındı | Video 13.05.2021 | 20:06
03:02
02:21
00:49
01:45
Başkan Erdoğan'dan peş peşe Mescid-i Aksa diplomasisi | Video 13.05.2021 | 18:33
07:04
02:13
02:57
İngiltere’de normalleşmede 3. kademe! Tüm detaylar A Haber’de… | Video 13.05.2021 | 17:56
01:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak" 13.05.2021 | 16:40
02:23
01:25
01:16
TRT Arabi muhabiri İsrail'in saldırısına canlı yayında yakalandı | Video 13.05.2021 | 11:37
01:13
İzmir'de yardımlar reklam malzemesi yapıldı | Video 13.05.2021 | 11:10
01:23
01:31
Milli Savunma Bakanı Bakan Hulusi Akar bayram namazını Şırnak'ta kıldı 13.05.2021 | 09:38
05:46
00:10
Son dakika haberi: Esenyurt Haramidere metrobüs durağında madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs eline aldığı bıçakla önce kendine zarar verdi ardından Metrobüs'ü rehin aldı. Metrobüs'te şoförün dışında kimsenin olmadığı öğrenildi. Şahıs ikna çalışması sonucu gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...