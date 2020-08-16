Son Dakika Haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'dan flaş açıklama! Okullarda ne yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? | video

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada; okullarda uzaktan EBA TV ile eğitimden yüz yüze eğitime geçilmesi ile ilgili olarak "Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de başlayabilmemiz sizin elinizde" açıklamasında bulundu.