Son Dakika Haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'dan flaş açıklama! Okullarda ne yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? | video
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Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada; okullarda uzaktan EBA TV ile eğitimden yüz yüze eğitime geçilmesi ile ilgili olarak "Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de başlayabilmemiz sizin elinizde" açıklamasında bulundu.