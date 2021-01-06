SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'darbe' çağrışımlarına yanıt | Video
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan darbe çağrışımları için açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ölürsem şehit kalırsam gazi” anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa etmektedir” dendi. TSK’nın peygamber ocağı olarak da nitelendirildiğine vurgu yapılan açıklamada, “Yasalar ve Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, milletinin emrinde, görevinin başındadır” ifadesi kullanıldı.