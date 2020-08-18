Video Haber Son Dakika Haberi | Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş duyuru: Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirildiler! | Video

Son Dakika Haberi | Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş duyuru: Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirildiler! | Video

Son Dakika Haberi | Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş duyuru: Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirildiler! | Video
18.08.2020 | 09:44

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Son Dakika Haberi | Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş duyuru: Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirildiler! | Video 00:20
Son Dakika Haberi | Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş duyuru: Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirildiler! | Video 18.08.2020 | 09:44
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Milli Savunma Bakanlığı'dan son dakika duyurusu "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi"

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