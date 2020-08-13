Video Haber Son Dakika Haberi | Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! Böyle etkisiz hale getirildiler | Video

Son Dakika Haberi | Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! Böyle etkisiz hale getirildiler | Video

Son Dakika Haberi | Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! Böyle etkisiz hale getirildiler | Video
13.08.2020 | 10:15

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Son Dakika Haberi | Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! Böyle etkisiz hale getirildiler | Video 00:15
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Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Irak’ın kuzeyi Haftanin’de ve Zap’ta tespit edilen toplam 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen 1 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında siviller ve sivil yerleşim yerleri hedef alınmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

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