Son dakika haberi: Muharrem İnce neden CHP'den ayrılıyor? Muharrem İnce'nin yeni partiyi ne zaman kuracağı belli oldu | Video

Son dakika... Muharrem İnce'yi CHP'den uzaklaştıran sebepler ne? Muharrem İnce yeni partiyi ne zaman açıklayacak? CHP'li Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak kuracağı yeni partiyi 2020 sonunda kadar kurmuş olacağı konuşuyor! İşte CHP'den ayrılarak yeni parti kuracak olan Muharrem İnce ile ilgili son gelişmeler...