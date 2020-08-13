Son Dakika Haberi | Muharrem İnce parti kuracak mı? Muharrem İnce'den Ankara'da flaş basın toplantısı | Video
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Bakan Albayrak'tan gençlere mesaj " Umutsuz olmayın, ümidiniz var" | Video 12.08.2020 | 23:01
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Bakan Albayrak: "Taşın altına elimizi değil, bedenimizi koyacağız" | Video 12.08.2020 | 22:55
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Bakan Albayrak: "Pandeminin enflasyona 1-2 puanlık etkisi olabilir" | Video 12.08.2020 | 22:52
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Bakan Albayrak: "Para bas diyenler oldu. Bu en büyük tuzaktır" | Video 12.08.2020 | 21:58
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Bakan Albayrak: "Milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz" | Video 12.08.2020 | 21:40
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Bakan Albayrak: "Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz" | Video 12.08.2020 | 21:12
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Son dakika! Bilim Kurulu'ndan okulların açılmasına ilişkin öneri! | Video 12.08.2020 | 20:37
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Büyükada'da 3 katlı binanın çatısında yangın | Video 12.08.2020 | 16:03
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Şile'de denize giren iki kardeş boğuldu | Video 12.08.2020 | 15:58
Son dakika | CHP'li Muharrem İnce CHP'den ayrılarak yeni parti kuracak mı? (13 Ağustos 2020 Perşembe) VHP'li Muahrrem İnce yol haritesını açıklıyor! CHP'li Muharrem İnce Ankara'da beklenen basın açıklamasında 'CHP'den istifası ve yeni parti kuruluşu' ile ilgili soruları cevaplayacak!