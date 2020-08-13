Son Dakika Haberi | Muharrem İnce parti kuracak mı? Muharrem İnce'den Ankara'da flaş basın toplantısı | Video

Son dakika | CHP'li Muharrem İnce CHP'den ayrılarak yeni parti kuracak mı? (13 Ağustos 2020 Perşembe) VHP'li Muahrrem İnce yol haritesını açıklıyor! CHP'li Muharrem İnce Ankara'da beklenen basın açıklamasında 'CHP'den istifası ve yeni parti kuruluşu' ile ilgili soruları cevaplayacak!