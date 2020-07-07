Son Dakika Haberi: PKK'lı teröristin Mehmetçiklere teslim olma anı kamerada | Video
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Son dakika... PKK'lı teröristin silahı ve sırt çantası ile birlikte Komandolara teslim olma anı görüntüleri paylaşıldı.