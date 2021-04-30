SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması! İlk sevkiyat bu ay | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da açıklamalarda bulundu. Acil kullanım onayı verilen Sputnik V aşısı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, 50 milyon doz aşı geleceğini bu aşıların ilk sevkiyatının bu ay içerisinde yapılacağını duyurdu.