SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İstanbul'da vaka sayısında düşüş yüzde 20 | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İl Sağlık Yöneticileri ile yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında İstanbul'da koronavirüs vaka sayılarında yüzde 20'lik bir düşüş olduğunu belirtti.