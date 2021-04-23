SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İstanbul'da vaka sayısında düşüş yüzde 20 | Video
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İl Sağlık Yöneticileri ile yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında İstanbul'da koronavirüs vaka sayılarında yüzde 20'lik bir düşüş olduğunu belirtti.