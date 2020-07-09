Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan flaş Dünya Sağlık Örgütü açıklaması | Video
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Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’ye gelen DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile bakanlıkta bir araya geldi. Önemli toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile ortak açıklama yaptı.