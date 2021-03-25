SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 25 Mart koronavirüs verilerini açıkladı! İşte koronavirüste son durum | Video
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Son dakika haberi: Koronavirüs dünyada etksini göstermeye devam ediyor. Aşı uygulamalarının da devam ettiği virüste, 3. dalga korkusu yaşanıyor. Özellikle virüsün birden çok mutasyona uğraması bilim insanlarını harekete geçirdi. Ülkemizde de vaka sayısı artış göstermeye devam ederken, yetkililerden, maske, mesafe ve temizlik uyarıları peş peşe geliyor. Sağlık Bakanlığı, bugünün verilerini de açıkladı. İşte 25 Mart koronavirüs tablosu vefat ve vaka sayıları...