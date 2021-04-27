Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 27 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video

Son Dakika Haberi... Çin'in Vuhan kentinden yayılan koroanvirüs salgını ülkemizde ilk olarak 11 Mart tarihinde görülürken, son günlerde etkisini artırmıştı. Artan vaka ve vefat sayılarının ardından dün yeni tedbirler getirildi. 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alınırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan vaka sınırı 5 bin olarak hedefledi. Sağlık Bakanlığı 27 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...