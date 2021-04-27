Video Haber Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 27 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video

Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 27 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video

Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 27 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video
27.04.2021 | 21:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 27 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video 01:12
Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 27 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video 27.04.2021 | 21:34
SON DAKİKA HABERİ: Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Yerli aşı ilk kez A Haber'de | Video 09:18
SON DAKİKA HABERİ: Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Yerli aşı ilk kez A Haber'de | Video 27.04.2021 | 21:21
İtalyan ve Rus tarihçilerden Biden'a sözde Ermeni soykırımı tepkisi | Video 04:11
İtalyan ve Rus tarihçilerden Biden'a sözde Ermeni soykırımı tepkisi | Video 27.04.2021 | 21:03
Bakanlıktan 17 Günlük Tam kapanma genelgesi: İşte tam kapanma ve sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi ve kurumlar! | Video 03:33
Bakanlıktan 17 Günlük Tam kapanma genelgesi: İşte tam kapanma ve sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi ve kurumlar! | Video 27.04.2021 | 18:27
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video 32:20
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video 27.04.2021 | 19:28
THY'den izin belgesi açıklaması | Video 00:35
THY'den izin belgesi açıklaması | Video 27.04.2021 | 19:41
Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe ve kızının park keyfi | Video 00:30
Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe ve kızının park keyfi | Video 27.04.2021 | 19:31
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Biden' açıklamasına tepki: Siyasi akıl ile izah edilecek bir durum değil | Video 04:17
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Biden' açıklamasına tepki: Siyasi akıl ile izah edilecek bir durum değil | Video 27.04.2021 | 19:29
Son dakika: AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten HDP'ye çok sert tepki | Video 01:53
Son dakika: AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten HDP'ye çok sert tepki | Video 27.04.2021 | 19:05
Göksu, İBB’nin algı çalışmasını çökertti: Eğer meseleniz ekmeğin insanımıza ulaşmasıysa, bütün bakkallar sizi bekliyor | Video 02:12
Göksu, İBB’nin algı çalışmasını çökertti: Eğer meseleniz ekmeğin insanımıza ulaşmasıysa, bütün bakkallar sizi bekliyor | Video 27.04.2021 | 18:45
Son dakika: AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Joe Biden’ın skandal ‘’soykırım’’ kararına tepki | Video 14:41
Son dakika: AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Joe Biden’ın skandal ‘’soykırım’’ kararına tepki | Video 27.04.2021 | 18:48
SON DAKİKA: Şehit Teğmen Mehmet Kıvık'ın şehadet makamına yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı Kendine iyi baksın, Allah'a emanet olsun 00:09
SON DAKİKA: Şehit Teğmen Mehmet Kıvık'ın şehadet makamına yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı "Kendine iyi baksın, Allah'a emanet olsun" 27.04.2021 | 16:05
Erman Toroğlu | Dost acı söyler sevgili Serdar Tatlı! 04:34
Erman Toroğlu | Dost acı söyler sevgili Serdar Tatlı! 27.04.2021 | 15:31
Nihat Hatipoğlu | Namaz dinin direğidir 07:23
Nihat Hatipoğlu | Namaz dinin direğidir 27.04.2021 | 15:28
Hıncal Uluç | Biraz Amerikan iç siyaseti... Biraz da... 05:12
Hıncal Uluç | Biraz Amerikan iç siyaseti... Biraz da... 27.04.2021 | 15:26
Kayıp Reşat Baş'ın ağabeyi Mustafa Baş canlı yayında... 03:50
Kayıp Reşat Baş'ın ağabeyi Mustafa Baş canlı yayında... 27.04.2021 | 14:07
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri paylaştı! PKK teröristlerin havaya uçurulma anı kamerada 00:59
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri paylaştı! PKK teröristlerin havaya uçurulma anı kamerada 27.04.2021 | 13:02
Hasan Basri Yalçın | Biden’cılar, mutlu musunuz? 04:13
Hasan Basri Yalçın | Biden’cılar, mutlu musunuz? 27.04.2021 | 12:25
İhanet belgelendi! Savunma Sanayi’deki projeleri yurtdışına sızdırmışlar 00:32
İhanet belgelendi! Savunma Sanayi’deki projeleri yurtdışına sızdırmışlar 27.04.2021 | 12:00
Burhanettin Duran | Biden’ın kararının ikili ilişkilere zararı 04:53
Burhanettin Duran | Biden’ın kararının ikili ilişkilere zararı 27.04.2021 | 12:01

Son Dakika Haberi... Çin'in Vuhan kentinden yayılan koroanvirüs salgını ülkemizde ilk olarak 11 Mart tarihinde görülürken, son günlerde etkisini artırmıştı. Artan vaka ve vefat sayılarının ardından dün yeni tedbirler getirildi. 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alınırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan vaka sınırı 5 bin olarak hedefledi. Sağlık Bakanlığı 27 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA