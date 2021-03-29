SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosunu paylaştı! İşte 29 Mart koronavirüs verileri | Video
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Son dakika haberi: Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, artışına devam ediyor. Artan vakalar, maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmemiz gerektiğini gözler önüne seriyor. 30 bin seviyelerine çıkan vakalar tedirgin ederken, Sağlık Bakanlığı 29 Mart vaka ve vefat tablosunu da son dakika olarak açıkladı. İşte 29 Mart Covid-19 tablosu vefat ve vaka sayıları...