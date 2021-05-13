Son Dakika Haberi: Saniyeler içinde enkaza döndü! İşte İsrail vandallığı... | Video

Son dakika haberi: Mescid-i Aksa ve Gazze Şeridi'nde Filistinli Müslümanlara yönelik insanlık dışı müdahalelerde bulunan İsrail, dün Ulusal İslam Bankası'nın Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan şubesini hedef almıştı. Hava saldırısında yerle bir edilen binanın enkazı görüntülendi. Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17'si çocuk, 7'si kadın 1'i yaşlı olmak üzere 69 masum sivil şehit oldu.