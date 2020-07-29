Son Dakika Haberi: Sokak ortasında skandal olay! Genç kadının çığlıkları... | Video

Son dakika... İşlek caddede bir adamın tartıştığı kadını yere savurarak tekmelediği anlara ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti!. Kadının kafasına tekme atan adam, bayıltana kadar dövdüğü kadını caddenin ortasında bırakıp gitti. O anda sokaktakilerin genç kadının çığlıkları karşısında tepkisiz kaldıkları görüldü. Ukrayna'nın Dnipro kentinde meydana geldiği ortaya çıkan olay için güvenlik güçlerinin harekete geçtiği duyuruldu.

Olay Ukrayna'nın Dnipro kentinde meydana geldi. Saldırgan, tartıştığı kadını yere savurdu ve kadının başına tekme attı. Baygın halde yatan kadının yardımına hiç kimse koşmazken, Dnipro Belediye Başkanı, saldırganın bulunması için 900 dolar ödül teklif etti.



BELEDİYE BAŞKANI ÖDÜL KOYDU

Olayın görüntülerinin sosyal medyadan yayınlanmasından sonra Dnipro Belediye Başkanı Borys Filatov, saldırganın bulunmasına yardım edecek kişiye 900 dolar (yaklaşık 6 bin 250 TL) ödül vereceğini açıkladı. Polis, saldırganı arıyor.