Son dakika haberi | Terör örgütü PKK'nın kirli planı engellendi: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı! | Video
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Son dakika haberi: PKK/KCK terör örgütünce şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanmasına Diyarbakır’da darbe indirildi. Güvenlik birimleri şüphe üzerine durduğu araçta yapılan aramada savunma tipi el bombası ve tabanca ele geçirdi.