SON DAKİKA HABERİ: Thodex vurgununda flaş gelişme! Faruk Fatih Özer'in yakalanması için özel ekip görevlendirildi | Video

Son dakika haberi: Coin borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, sitenin faaliyetlerini dondurup, yaklaşık 2 milyar dolar kripto varlıkla yurt dışına kaçmıştı. Arnavutluk'a gittiği belirlenen Özer için Türk emniyeti de harekete geçti. Oluşturulan 4 teknik ekip Arnavutluk başta olmak üzere, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'ya gönderildi.