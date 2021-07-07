SON DAKİKA HABERİ: Tosuncuk'un resmi ifadesi tamamlandı! 19 saat sürdü! 06.30’da adliyeye sevk edilecek! | Video
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“Çiftlik Bank” vurgununun baş mimarı Mehmet Aydın’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 19 saat süren resmi ifadesi tamamlandı. Aydın’ın sabah 06.30’da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.