Son Dakika Haberi | Yunan komandolardan Türk köylerinde skandal provokasyon | Video
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Son dakika... Yunanistan'da Türklerin yaşadıkları bölgelerde sivillerin arasında tatbikat yapan Yunan komandolar tehlikeli bir provokasyona imza atmış oldu!