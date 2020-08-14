Video Haber Son Dakika Haberi | Yunan komandolardan Türk köylerinde skandal provokasyon | Video

Son Dakika Haberi | Yunan komandolardan Türk köylerinde skandal provokasyon | Video

Son Dakika Haberi | Yunan komandolardan Türk köylerinde skandal provokasyon | Video
14.08.2020 | 11:12

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Son dakika... Yunanistan'da Türklerin yaşadıkları bölgelerde sivillerin arasında tatbikat yapan Yunan komandolar tehlikeli bir provokasyona imza atmış oldu!

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