Son Dakika Haberler: HDP'li vekilin aracında teröristin yakalandığı operasyona CHP'den tepki | Video

Geçtiğimiz gün Van'da HDP milletvekilili Murat Sarısaç'ın arabasında yakalanan bir terörist, bazı CHP milletvekillerini rahatsız etti. Van'da düzenlenen operasyon anları saniye saniye kameralara yansımıştı.CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Eren Erdem de teröristin HDP'li milletvekilinin arabasında yakalandığı operasyona tepki gösterdi. Barış Yarkadaş, teröristin yakalanmasına tepki göstererek 'Beyaz Toroslar geri döndü' paylaşımında bulundu.