SON DAKİKA HABERLER: Litvanya'da 3'lü zirve! Başkan Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson ile görüşüyor | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta görüşüyor. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin atılacak adımların masaya yatırılması bekleniyor.
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