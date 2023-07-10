Video Haber SON DAKİKA HABERLER: Litvanya'da 3'lü zirve! Başkan Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson ile görüşüyor | Video
SON DAKİKA HABERLER: Litvanya'da 3'lü zirve! Başkan Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson ile görüşüyor | Video

SON DAKİKA HABERLER: Litvanya'da 3'lü zirve! Başkan Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson ile görüşüyor | Video

10.07.2023 | 17:59

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta görüşüyor. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin atılacak adımların masaya yatırılması bekleniyor.

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