SON DAKİKA HABERLER | Litvanya'da gözler Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinde: Kritik zirve sona erdi | Video

Son dakika haberi... Dünya Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesini takip ediyor. Zirve kapsamında çeşitli temaslarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birçok ülkenin lideri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika sürdü. Zirve öncesi basına kısa bir açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Önceki görüşmeler ısınma turuydu yeni süreç başlıyor" dedi. İsveç'in NATO üyeliği kararının ardından gerçekleşen görüşmede Türkiye'ye F-16 satışı konusunun ele alındı.