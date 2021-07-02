Video Haber Son dakika haberleri: Bakan Koca duyurdu! Günlük aşılama 1 milyonu geçti | Video

Son dakika haberleri: Bakan Koca duyurdu! Günlük aşılama 1 milyonu geçti | Video

Son dakika haberleri: Bakan Koca duyurdu! Günlük aşılama 1 milyonu geçti | Video
02.07.2021 | 19:27

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Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'de aşılama son hızla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 1 milyonuncu doz aşının yapılma anını paylaştı.

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