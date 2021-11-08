Son dakika haberleri: Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı! | Video

Son dakika haberi... AFAD'ın verilerine göre Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar bölgeden herhangi bir olumsuz haber gelmezken, depremin ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay açıklamada bulundu. Altay, "Lütfen panik yapmayın. Allah beterinden korusun. Gelişmeleri takip ediyoruz. Önemli gelişmeler olursa aktaracağım." dedi. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da depremin ardından açıklamada bulundu ve bölgede incelemeler yapılması için ekiplerin sevk edildiğini aktardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden bir kişi etkilendi. Metruk 2 bina yıkıldı, 1’i hasar gördü. Bölgede görev başındayız." ifadelerini kullandı.