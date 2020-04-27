Son dakika: Hafta sonu 3 günlük yeni corona virüsü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? | Video

Son dakika haberi... Hafta sonu 3 günlük yeni corona virüsü (Covid 19) sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında 1 Mayıs 2020 Cuma günü ile 3 Mayıs 2020 Pazar günü arasında corona virüsü sokağa çıkma kısıtlaması konusunun da görüşülmesi bekleniyor.