Son dakika: Hafta sonu 3 günlük yeni corona virüsü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? | Video
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Son dakika haberi... Hafta sonu 3 günlük yeni corona virüsü (Covid 19) sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında 1 Mayıs 2020 Cuma günü ile 3 Mayıs 2020 Pazar günü arasında corona virüsü sokağa çıkma kısıtlaması konusunun da görüşülmesi bekleniyor.