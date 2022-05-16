SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut fiyatları açıklaması: 65 bin kişiyi tespit ettik... | Video
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Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Birlikten Berekete' enflasyon paketi kapsamında konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı. Bakan Nebati, 65 bin kişinin kredi kampanyası sonrası fiyatları fahiş şekilde artırdığını saptadıklarını da bildirdi.