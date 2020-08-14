Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomide milli bağımsızlık mesajı | Video

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından ekonomiye yönelik çok önemli bir mesaj verdi. Milli bağımsızlık vurgusu yaptı. Bakan Albayrak, "Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz" dedi.