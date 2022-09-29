Son dakika: HDP Milletvekili Semra Güzel için istenen ceza belli oldu | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
01:56
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na zor soru | Video 29.09.2022 | 19:12
00:07
Biga yangını kontrol altına alındı | Video 29.09.2022 | 18:15
04:07
Mahmut Övür | 'Noter değiliz' diyen Akşener ne yapacak? 29.09.2022 | 16:38
19:12
01:35
Siyaset kulisleri hareketlendi! Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret | Video 29.09.2022 | 14:31
03:49
Mehmet Barlas | Bu kahpe dünyada her şey yanlış 29.09.2022 | 14:28
33:58
01:49
01:27
00:44
SON DAKİKA! MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist yakalandı | Video 29.09.2022 | 09:50
00:10
Florida’da yatlar karada yüzüyor! Köpek balıkları caddelerde | Video 29.09.2022 | 00:31
02:48
Başkan Erdoğan canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu | Video 29.09.2022 | 00:28
02:45
Son dakika: Başkan Erdoğan "2023 seçimi mottomuz Türkiye Yüzyılı" | Video 29.09.2022 | 00:18
03:59
Başkan Erdoğan 'kabinede revizyon' iddialarına noktayı koydu | Video 29.09.2022 | 00:01
11:24
Başkan Erdoğan açıkladı: Sosyal konut projesinde durum ne? | Video 28.09.2022 | 23:53
02:50
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret ve EYT mesajı | Video 28.09.2022 | 23:56
02:46
Başkan Erdoğan açıkladı: Suriye’ye yeni harekat yapılacak mı? | Video 28.09.2022 | 23:47
08:21
Son dakika haberi: Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkındaki iddianame tamamlandı. Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.