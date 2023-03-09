Son Dakika: HDP'nin sözlü savunma tarihi ertelendi | Video
Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi, HDP kapatma davasında sözlü savunmanın tarihini partinin talebi üzerine erteledi. Yüksek Mahkeme, HDP’nin kapatma davasına ilişkin sözlü savunmayı 11 Nisan’da yapmasını kararlaştırdı.
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