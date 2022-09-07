SON DAKİKA | HDP'ye bakanlık vaadi krizinde yeni perde! Yavur Ağıralioğlu net konuştu: O masadan kalkarız | Video
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Son dakika haberi... Türkiye, CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık vaadi' sonrası muhalefet ittifakında yaşanan krizi konuşuyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'CHP'ye rest' niteliğindeki açıklamaları sonrası bir dikkat çeken çıkış da Yavuz Ağıralioğlu'ndan geldi. Yavuz Ağıralioğlu, milyonların merak ettiği 'HDP ve 6'lı masa' sorusuna yanıt verdi.