SON DAKİKA: HDP'ye yeni kapatma davası! Anayasa Mahkemesi raportör görevlendirdi

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından eksiklik tespit edildiği gerekçesiyle iade edilen ve HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmişti. İddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eksiklikleri giderildikten sonra yeniden Anayasa Mahkemesine gönderildi.

İDDİANAME "EKSİK" DENİLEREK İADE EDİLMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 31 Mart'ta eksiklik tespit edildiği gerekçesiyle iade edilmesine karar verilen iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, iddianameyle birlikte, iadeye ilişkin kararın gerekçesi de başsavcılığa iletilmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin belirlediği eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi tekrar Yüksek Mahkemeye gönderdi.

32 MADDEDE EKSİKLER SIRALANDI

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından iadesine karar verilen HDP Kapatılması davasına ilişkin iddianame raportör Evren Altay tarafından incelendi. İddianamedeki eksikler 32 madde halinde Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun oybirliğiyle verdiği kararda açıklanmıştı.

RAPORTÖR GÖREVLENDİRİLDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi. İddianameyi inceleyecek olan raportör, 15 gün içinde davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayıp esas hakkında rapor hazırlayacak. Raporun Anayasa Mahkemesi üyelerine sunulmasının ardından ise AYM Başkanı Zühtü Arslan başkanlığında bir toplantı gerçekleştirilecek. Kapatma isteminin görüşüleceği toplantıda kapatma davası karara bağlanacak.