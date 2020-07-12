Son dakika: Heybeliada'da orman yangını! Müdahale sürüyor! | Video
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Son dakika haberi: Heybeliada'da barakada başlayan yangın ormanlık bölgeye sıçradı. Yangının çıktığı alana itfaiye ekipleri sevk edildi. Aynı zamanda yangına havadan da müdahale ediliyor...