Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Van'da 5,9'luk depremde yaralananları hastanede ziyaret etti | Video
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'da 5,9'luk depremde yaralananları hastanede ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu!
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