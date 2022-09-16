SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: 120'nin altında terörist kaldı | Video

Son dakika haberi: Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik amansız mücadelesi sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş bir açıklama geldi. Bakan Süleyman Soylu, "Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı." ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra miting yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "9-10 ilde 120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak. Benim Amerika'da bir tek malım var oda FETÖ" dedi.Soylu, mitinge katılan vatandaşlara seslenmeye devam ediyor.