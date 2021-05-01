Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 307 bin 42 kişiye belge verildi | Video

İçişleri Bakanlığı Seyahat İzin Belgesi ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi ile ilgili bugün resmi bir açıklama yaptı. Bakanlık, son 24 saatte "e-Başvuru" ve "Alo 199" üzerinden yapılan başvurular neticesinde 307 bin 42 kişiye Seyahat İzin Belgesi ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildiğini açıkladı.