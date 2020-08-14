Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderdi! | Video
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelge ile Covid1-9 tanılı ya da temaslı ve evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları sağlamak için her türlü tedbir alınacak.