SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı 81 ile 'Ramazan Ayı Tedbirleri' Genelgesi gönderdi! Fırınlara 'son 1 saat' kuralı...
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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede, iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceği net bir şekilde vurgulandı. Camilerde teravih namazlarının kılınmayacağı da bildirildi. Fırınlar için 'son 1 saat' vurgusu yapılırken, Ramazan fırsatçılarına da göz açtırılmayacağı vurgulandı. İşte İçişleri Bakanlığı'nın son dakika genelgesi ve tüm detaylar...