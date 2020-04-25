Son dakika: İki günde 5 bin 38 vatandaş yurda döndü! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama... | Video

Son dakika haberi: 59 ülkeden Türk vatandaşları corona virüs salgını nedeniyle tahliye edilmeye devam ediyor. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar yapıldı. 2 gün içerisinde toplam 5 bin 38 vatandaş Türkiye'ye dönüş yaptı. Şuan itibariyle daha önce gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte toplamda 40 bin Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi. Getirilen vatandaşlar 14 gün boyunca karantina altında tutuluyor...