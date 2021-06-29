SON DAKİKA: İletişim Başkanı Altun'dan İnternet Haberciliği Çalıştayı'nda önemli açıklamalar
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İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İnternet Haberciği Çalıştayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.