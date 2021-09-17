Son dakika! İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı | Video
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Son dakika! İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı | Video 17.09.2021 | 18:58
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Başkan Erdoğan Akkuyu NGS'de: Bizzat inceledi, bilgi aldı... | Video 17.09.2021 | 18:44
33:22
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 17.09.2021 | 18:41
01:32
İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo'dan videolu paylaşım 17.09.2021 | 16:40
05:27
Nihat Hatipoğlu | Kadına el kaldırmak acizliktir 17.09.2021 | 15:55
03:25
Hilal Kaplan | Küreselcilerin oyunu bu olmasın? 17.09.2021 | 15:53
07:48
Yavuz Donat | Menderes... Demokrasi şehidi 17.09.2021 | 15:50
00:26
04:15
Mahmut Övür | HDP neyin şeffaf olmasını istiyor? 17.09.2021 | 12:49
02:18
Mehmet Barlas | Daha büyük, daha güçlü Türkiye 17.09.2021 | 12:47
04:24
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Karalamaya, iftiraya anında karşılık vereceğiz" 17.09.2021 | 12:12
27:59
04:45
Burhanettin Duran | Ortadoğu’da normalleşme arayışlarının muhasebesi 17.09.2021 | 12:07
00:17
03:12
Engin Ardıç | Siyasi parti ekmeğe sürülür mü? 17.09.2021 | 10:15
03:06
Haşmet Babaoğlu | Hâlâ mı hümanist Yunus?!! 17.09.2021 | 10:12
02:01
Esnaf ve çiftçiye büyük destek yolda! 1 milyon esnafa vergi muafiyeti 16.09.2021 | 18:38
02:39
06:32
İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı.