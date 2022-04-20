Video Haber Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit operasyonundan yeni görüntüler... | Video
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit operasyonundan yeni görüntüler... | Video

Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit operasyonundan yeni görüntüler... | Video

20.04.2022 | 12:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit operasyonundan yeni görüntüler... | Video 01:15
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit operasyonundan yeni görüntüler... | Video 20.04.2022 | 12:09
SON DAKİKA: Bursa’da servis aracına bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar | Video 00:30
SON DAKİKA: Bursa'da servis aracına bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar | Video 20.04.2022 | 10:57
Dilek Güngör | Kirada ayrımcılık suç! 02:52
Dilek Güngör | Kirada ayrımcılık suç! 20.04.2022 | 10:55
Salih Tuna | Onun yerine biz mi utanalım 03:44
Salih Tuna | Onun yerine biz mi utanalım 20.04.2022 | 10:49
SON DAKİKA! Bursa’daki hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı! EYP böyle patlatıldı | Video 01:22
SON DAKİKA! Bursa'daki hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı! EYP böyle patlatıldı | Video 20.04.2022 | 10:44
Hilal Kaplan | CHP-Saadet-İşçi Partisi tezkereye ’Hayır’ demişti 03:15
Hilal Kaplan | CHP-Saadet-İşçi Partisi tezkereye 'Hayır' demişti 20.04.2022 | 10:36
Cezaevi servisine bombalı saldırı! 1 şehit! Abdullah Ağar hain saldırıyı yorumladı | Video 08:12
Cezaevi servisine bombalı saldırı! 1 şehit! Abdullah Ağar hain saldırıyı yorumladı | Video 20.04.2022 | 10:21
Melih Altınok | Fransa’dakiler Müslüman da Filistin’dekiler böcek mi İvo Bey? 05:09
Melih Altınok | Fransa'dakiler Müslüman da Filistin'dekiler böcek mi İvo Bey? 20.04.2022 | 09:41
Bursa’da hain saldırı! Bursa Valisi Yakup Canbolat saldırı hakkında konuştu | Video 00:42
Bursa'da hain saldırı! Bursa Valisi Yakup Canbolat saldırı hakkında konuştu | Video 20.04.2022 | 09:34
Mehmet Barlas | Twitter’ın satılmasının ötesi 02:54
Mehmet Barlas | Twitter'ın satılmasının ötesi 20.04.2022 | 09:36
Kırıkkale’de yükselen alevler korkuttu | Video 00:14
Kırıkkale'de yükselen alevler korkuttu | Video 20.04.2022 | 00:16
Mariupol’de Rusya’ya ait tank füzeyle imha edildi | Video 00:09
Mariupol’de Rusya’ya ait tank füzeyle imha edildi | Video 19.04.2022 | 22:51
Ataşehir’de taksi şoförü kadın turisti darbetti | Video 02:54
Ataşehir'de taksi şoförü kadın turisti darbetti | Video 19.04.2022 | 22:16
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Bahçeli iftarda buluştu! | Video 00:59
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Bahçeli iftarda buluştu! | Video 19.04.2022 | 20:37
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Bahçeli iftarda buluştu! | Video 01:22
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Bahçeli iftarda buluştu! | Video 19.04.2022 | 20:17
Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ile görüştü | Video 01:02
Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ile görüştü | Video 19.04.2022 | 19:57
Şair Bülent Parlak vefat etti | Video 02:17
Şair Bülent Parlak vefat etti | Video 19.04.2022 | 18:15
Son Dakika: İBB’nin yeni aldığı metrobüs 1 haftada arızalandı! Yolcular isyan etti: Yazık | Video 00:23
Son Dakika: İBB'nin yeni aldığı metrobüs 1 haftada arızalandı! Yolcular isyan etti: "Yazık" | Video 19.04.2022 | 15:18
Son Dakika: Altında yükseliş devam edecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı! | Video 04:01
Son Dakika: Altında yükseliş devam edecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı! | Video 19.04.2022 | 13:29
Son Dakika: Bahçeli’den MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalar | Video 52:57
Son Dakika: Bahçeli'den MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalar | Video 19.04.2022 | 11:34

Son dakika haberi: Pençe-Kilit operasyonundan mağaralarda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA