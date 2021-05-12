Video Haber SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyine operasyon! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video

SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyine operasyon! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video

SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyine operasyon! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video
12.05.2021 | 19:03

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Irak'ın kuzeyinde Gara'da PKK'ya operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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