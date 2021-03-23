Son dakika: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bulunduğu restoranın yakınına füzeli saldırı | Video
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Son Dakika... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir restoranda bulunduğu sırada restoranın yakınlarına füze düştüğü belirtildi.