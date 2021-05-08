Son dakika: İsrail güçleri, Kadir Gecesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor | Video
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Son dakika haberleri: İsrail güvenlik güçleri, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor. Mescid-i Aksa’da ibadet eden Müslümanlara yönelik insanlık dışı müdahalelerde bulunan İsrail güçleri, Kadir Gecesi’nde de saldırılarını sürdürüyor.